Drei Einsätze

Langenhagen (ok). Zu drei kleineren Einsätzen mussten Langenhagener Feuerwehren vor Ostern ausrücken. So brannte an der Bayernstraße in Godshorn Unrat an einem Bushaltehäuschen, das Feuer hatte noch nicht auf das Gebäude übergegriffen. Es wurde mit einigen Litern Wasser abgelöscht. In Wiesenau an der Freiligrathstraße wurde eine hilflose Person hinter einer Tür gemeldet, ein Einsatz war letztendlich doch nicht erforderlich. Ein Altpapiercontainer an der Tegeler Straße brannte. Die Feuerwehr löschte mit einem Rohr unter Atemschutz.