Drei Flaschen geklaut

Langenhagen. Drei Männer (39, 46 und 52 Jahre) verstauten nach Auskunft der Polizei am Mittwoch gegen 14.10 Uhr drei Vodkaflaschen in einem Einkaufsmarkt an der Hans-Böckler-Straße in einem mitgeführten Rucksack, ohne diese Ware jedoch an der Kasse zu bezahlen. Dabei wurden sie von einem Ladendetektiv

beobachtet und nach Passieren des Kassenbereiches gestellt. Zwei

der drei Beschuldigten wurden festgenommen und in einem beschleunigten Verfahrens dem Richter vorgeführt.