Drei große Bauprojekte

Langenhagen (ok). Fast 1,3 Millionen Euro nimmt die Stadt Langenhagen für drei große Projekte in Sachen Straßenbau in den Sommerferien in die Hand. In Angriff genommen werden Fahrbahnsanierungen auf der Walsroder Straße und der Theoder-Heuss-Straße sowie die Aufwertung der Stadtparkallee zu einer von Bäumen gesäumten Straße. Über die Bauarbeiten sowie die Auswirkungen für die Anlieger und den Durchgangsverkehr berichtet das ECHO demnächst und in der nächsten Printausgabe ausführlich.