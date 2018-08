Drei Jahrgänge feiern Jubiläum

Godshorn. Am Sonntag, 2. September, um 10 Uhr werden drei Jubiläumskonfirmationen in der Godshorner Kirche gefeiert. Außer den Silbernen und den Goldenen nehmen nun zum zweiten Mal auch die Diamantenen Konfirmanden an diesem Festgottesdienst teil, denn 1958 fand zum zweiten Mal eine Konfirmation in der Godshorner Kirchengemeinde statt. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Förderverein alle Jubelkonfirmanden, deren Familien und Freunde sowie auch alle Gemeindemitglieder zum Förderschoppen an der Jugendscheune ein. Bei Grillspezialitäten, Salaten und Kuchenbüfett gibt es reichlich Gelegenheit, miteinander in das Gespräch zu kommen.