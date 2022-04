Drei Spiele

Langenhagen (ok). Zwei Handballspiele finden am Sonnabend, 30. April, in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule statt. In der Staffel zwei der Regionsklasse der Frauen spielt die HSG Langenhagen II um 15 Uhr gegen die SG Misburg II. Um 17 Uhr trifft die HSG Langenhagen in der Regionsliga der Männer auf MTV Obernkirchen.Das erste Aufstiegsrundenspiel der Männer ist dann am Sonntag, 1. Mai, um 16 Uhr gegen SG Börde Handball II.