Dreimal auswärts

Wedemark/Langenhagen (ok). Die Hannover Scorpions treten am Sonntag, 14. November, um 18 Uhr in der Eishockey-Oberliga im Nachholspiel beim Krefelder EV 81 an. am Dienstag, 16. November, ist dann um 19.30 Uhr der Eröffnungsbully bei den Crocodiles in hamburg. Zu den TecARt Black Dragons geht es am Freitag, 19. November, um 20 Uhr, ehe am Sonntag, 21. November, um 20 Uhr wieder ein Heimspiel in der Mellendorfer Hus-de-Groot-Eisarena auf dem Programm steht. Beginn gegen den Krefelder EV 81 ist um 19 Uhr.