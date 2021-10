Dreisatz und Prozentrechnen

Langenhagen. Jugendliche, die sich für einen Ausbildungsplatz bewerben möchten, werden in der Regel von den Ausbildungsbetrieben auch auf ihre Mathematikkenntnisse getestet. Christoph Gäbel, ehemaliger Lehrer am Technischen Gymnasium der Berufsbildenden Schule für Metall- und Elektrotechnik, bietet hierzu Jugendlichen einen kostenlosen Mathematikkursus an. Bruchrechnen, Dreisatz, Prozentrechnen, Flächenberechnung, Umstellung von Gleichungen, Arbeiten mit Klammern, Potenzgesetze, Umrechnung von Einheiten, Entwicklung von Zahlenreihen sollen zur Vorbereitung auf diese Einstellungstests wiederholt und eingeübt werden.

Schüler, die daran teilnehmen möchten, können sich bei Christoph Gäbel unter c.gaebel@gmx.de anmelden. Der Kurs findet in der zweiten Ferienwoche von Montag bis Freitag täglich von 10.30 bis 12 Uhr im Haus der Jugend statt.