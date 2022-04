Dreiste Diebe

Langenhagen (ok). Diebe haben nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Ackerstraße die hintere rechte Heckscheibe eines Opel Combo einer Langenhagener Firma eingeschlagen. Sie entriegelten das Fahrzeug und öffneten die Hecktüren. Die Ganoven ließen einen Winkelschleifer, einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, zwei Makita-Akkus und ein Spannungsmessgerät mitgehen. Die Schadenshöhe liegt bei 1.350 Euro. In der gleichen Nacht haben Gauner an der Karl-Kellner-Straße7Höhe Rathenaustraße die rechte hintere Heckscheibe eines Mercedes Vito eingeschlagen und aus dem Kofferraum eine Akkubohrmaschine sowie einen Akkuwinkelschleifer geklaut. Die Schadesnhöhe beträgt in diesem Fall 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.