Dringende Reparaturen

Langenhagen. Die Tempelhofer Straße ist ab Montag, 6. Mai, an der Einmündung zur Bothfelder Straße gesperrt. Notwendig ist dies wegen dringender Reparaturarbeiten, die im Auftrag der Üstra-Verkehrsbetriebe an den Straßenbahngleisen laufen müssen. Bis zum Ende der Baumaßnahme, voraussichtlich am 7. Juni, gilt in diesem Bereich eine geänderte Verkehrsführung. Ein Einbiegen in die Tempelhofer Straße ist in diesem Bereich nicht möglich. Von der Kurt-Schumacher-Straße kommend bitte den Umleitungsschildern folgen. Die Zufahrten zu den Garagen sind möglich. Die entsprechenden Umleitungen sind großräumig ausgeschildert.