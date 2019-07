DRK auf Tour

Langenhagen. Am Mittwoch, 28. August, bietet der DRK-Ortsverein Langenhagen eine Busfahrt in die Heide an. Nachdem man 2014 in Schneverdingen war und im letzten Jahr das Kloster Ebstorf besichtigt hat, steht diesmal der Wietzer Berg mit dem Lönsdenkmal auf dem Programm. Der Wietzer Berg ist ein 102 Meter hoher Berg im Landkreis Celle. Er liegt südwestlich von Müden und ist ein beliebtes Ausflugsziel in der sonst überwiegend flachen Landschaft im Naturpark Südheide. Nachdem der Berg erklommen ist, geht es zum Mittagessen und im Anschluss wird eine Heidekutschfahrt unternommen. Selbstverständlich ist auch eine Kaffeepause eingeplant, wobei zum Beispiel die köstliche Buchweizentorte genossen werden kann. Die Fahrt kostet 64 Euro pro Person inklusive Mittagsessen, Kutschfahrt und Kaffeegedeck. Nähere Auskünfte und Anmeldungen bis zum 14. August sind bei Frau Weidling unter der Telefonnummer (05 11) 7 69 16 01 möglich.