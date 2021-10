DRK bittet doppelt um Hilfe

Blutspendetermin und Stammzellen-Typisierung

Langenhagen. Am Dienstag, 26. Oktober, von 16 bis 19.30 Uhr findet in derIGS Langenhagen, Konrad-Adenauer-Str. 21, ein Blutspendetermin und zugleich eine Stammzellen-Typisierung statt. Der DRK-Blutspendedienst NSTOB unterstützt damit dieDeutsche Stammzellenspenderdatei (DSD) und gibt den Blutspendern die Möglichkeit gleich zweimal zu helfen. Blutpräparate sind auch weiterhin für die Versorgung vonErkrankten notwendig. Blutspenden darf Jeder, der das 18. Lebensjahr erreichtund das 72. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Termine können per App oder per Telefon unter 0800 1194911 vereinbart werden. Bitte den Personalausweis oder den amtlichenReisepass zusammen mit dem Blutspenderausweis mitbringen. Vom DRK-Blutspendedienst NSTOB Springe wird garantiert, dass alle vorgegebenen, hygienischen Maßnahmen zur Durchführung der Blutspende eingehalten werden.