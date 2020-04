DRK bittet um Blutspenden

Langenhagen. Das DRK Langenhagen bittet um Blutspenden: Wer in dieser außergewöhnlichen Zeit, Blut spenden und damit Gutes tun möchte, bekommt dazu am

Dienstag, 21. April, von 16 bis 19:30 Uhr in der Hermann-Löns-Schule, Niedersachsenstr. 3 Gelegenheit. Da das DRK-Team aus gegebenen Anlass sein umfangreiches Buffet

nicht zubereiten darf, bekommt jede Spenderin und jeder Spender ein leckeres Lunch-Paket.

Bitte an Blutspendepass und Personalausweis denken.