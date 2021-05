DRK bittet um Blutspenden

Langenhagen. Wer in dieser außergewöhnlichen Zeit, Blut spenden und

damit Gutes tun möchte, bekommt dazu am Dienstag, 18. Mai, zwischen 16 und 19.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Schule an der Hindenburgstraße 79 Gelegenheit.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) setzt auch während der Corona-Pandemie auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Blutpräparate sind auch weiterhin für die Versorgung von Kranken und der Behandlung von Therapiepatienten

notwendig. Blutspenderspender sind in der Friedrich-Ebert-Schule herzlich willkommen, doch alle Freiwilligen müssen sich gesund und fit fühlen.

Blutspenden darf Jeder der das 18. Lebensjahr erreicht und das 72. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Wichtig: Bitte Personalausweis oder den amtlichen

Reisepass zusammen mit dem Blutspenderausweis mitbringen. Vom DRK-Blutspendedienst NSTOB Springe wird garantiert, dass alle vorgegebenen, hygienischen Maßnahmen der Blutspende eingehalten werden.