DRK Godshorn wählt

Godshorn (ok). Manuel Armas Sabor übt das Amt im Moment kommissarisch aus, am Sonnabend, 2. April, soll bei der Mitgliederversammlung des DRK Godshorn im Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg unter anderem ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Außer Wahlen stehen auch Berichte und Ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm. Beginn ist um 15 Uhr, Ende gegen 16.30 Uhr. Um eine Anmeldung bis zum 26. März wird gebeten. Entweder telefonisch unter (0511) 78 16 00 oder per E-Mail an vorstand@drk-godshorn.de