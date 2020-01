DRK-Klöntreff

Engelbostel. Am Dienstag, 28. Januar, findet der erste Klöntreff des DRK-Ortsvereins Engelbostel in diesem Jahr wieder ab 15 Uhr im Raum des DRK in der Kreuzwippe 1 statt. Alle Mitglieder des DRK, aber auch Gäste sind – wie immer – herzlich willkommen.