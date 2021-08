DRK-Radtour

Langenhagen. Am 13. August. möchtet der DRK-Ortsverein Langenhagen zu einer Radtour aufbrechen Diesmal ist das Ziel die Waldstation in der Eilenriede. Alle Interessierten treffen sich um 14 Uhr am DRK-Treffpunkt Kastanienallee, um gemeinsam zu starten. Aber zu besseren Planung wird um Anmeldung bei Martina Rust, Telefon (0175) 9 95 35 28 bis zum 12. August gebeten.