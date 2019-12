DRK sagt danke

Langenhagen. Das DRK Langenhagen bittet noch einmal in diesem Jahr um Blutspenden,

am Montag, 23. Dezember, von 13 bis 19 Uhr bei McDonald`s – an der Brüsseler Straße 2 im Blutspende-Mobil. Es gibt für jeden Spender im Anschluss ein Gratis-Menü.