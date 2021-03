Drogenkonsum

Godshorn. Bei einer Verkehrskontrolle in Godshorn wurden nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 22.45 Uhr bei einem 26-jährigen Fahrzeugführer Ausfallerscheinungen festgestellt, die auf vorherigen Drogenkonsum schließen lassen. Ein entsprechender

Vortest verlief positiv, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.