Duell in der Landesliga

Langenhagen (ok). Landesliga-Handball in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule. Die B-Jugendlichen der HSG Langenhagen, die zurzeit auf dem dritten Tabellenplatz sind, treffen auf den Tabellenletzten MTV Soltau. Doch der Schein trügt: Die Heidjer haben auch gegen den TuS Bothfeld gewonnen, ein Team, das der Mannschaft von Trainer Torsten Flöricke bei der knappen Ein-Tore-Niederlage alles abverlangt. Spielbeginn ist am Sonntag, 3. November, um 15.15 Uhr