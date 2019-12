Durch Alarmanlage vertrieben

Langenhagen. Zwei Diebe versuchten nach Auskunft der Polizei, am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft an der Elisabeth Arkaden einzudringen, indem sie die automatischen Schiebetüren des Eingangsbereiches aufdrückten. Dieses gelang nicht, löste jedoch die Alarmanlage des Geschäftes aus, wodurch die Täter vertrieben wurden.

An der Eingangstür entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Schaden.

Zu den Tätern kann bislang nur gesagt werden, dass eine Person dunkel gekleidet war und eine dunkle Kopfbedeckung trug. Die zweite Person trug eine weiße Kopfbedeckung, ähnlich einem Basecup. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.