Durch den wilden Osten

Fahrradtour mit win am 16. Oktober

Langenhagen. Runter vom Sofa -Rauf aufs Fahrrad! Die zweite Radtour mit dem Quartierstreff Wiesenau startet am Freitag, 16. Oktober, und führt durch Langenhagens wilden Osten. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr gilt es, die Strecke entlang der Wietze vom Silbersee zum Waldsee in Krähenwinkel zu erkunden.Auf der etwa 25 Kilometer langen Radtour bekommen die Radler und Radlerinnen einen Eindruck von dem durch Landwirtschaft, Freizeit und Kiesabbau geprägten Osten Langenhagens, erfahren viel über Natur, sowie Kultur und können die Fahrt auf verkehrsarmen Wegen ohne nennenswerte Steigungen genießen. Auf Wunsch der Teilnehmer kann nach der Hälfte der Tour in der Wald-See-Küche eine Pause eingelegt werden.Voraussetzung für die Teilnahme ist ein verkehrssicheres Fahrrad und angemessenen Kleidung. Das Tragen eines Fahrradhelmes zur eigenen Sicherheit wird empfohlen.Beim Abschluss vor dem Quartierstreff können die Eindrücke bei Snacks und Getränken ausgetauscht werden.Da die Teilnehmer auf acht Personen beschränkt ist, melden sich Interessierte bitte bis zum 14. Oktober im Quartierstreff Wiesenau unter der Telefonnummer (0511) 86 04-216 an.Während der Tour bitte selbst an ausreichender Verpflegung mit Getränken und Essen denken. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.