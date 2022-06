Durchgekniffen

Langenhagen (ok). Werkzeug und eine Rüttelplatte haben Diebe nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem Container von einer Baustelle am Pferdemarkt mitgehen lassen. Die Langfinger haben das Schloss des Einfahrtstores und auch des Containers durchgekniffen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 1.550 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.