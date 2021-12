Durchsucht und durchwühlt

Langenhagen. Ein Dieb manipulierte nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Schloss der Eingangstür der Schornsteinfegerschule an der Konrad-Adenauer-Straße, sodass diese geöffnet werden konnte. Hierüber drang dieser in die Internatsschule ein und begab sich zu den Büroräumlichkeiten im ersten Obergeschoss.Nachdem die Räumlichkeiten durchsucht und durchwühlt wurden, hebelte der Täter mit aufgefundenem Werkzeug einen Schrank auf. Der Täter erlangte Bargeldsowie einen Laptop. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.