Durchwühlt

Lanjenhagen. Einbrecher öffneten am Mittwoch zwischen 8.45 und 17.45 Uhr nach Auskunft der Polizei die auf kipp stehende Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoss am Söseweg. Hierdurch gelangten diese in die Räumlichkeiten der Wohnung und durchwühlten mehrere Schränke. Offensichtlich wurde aus der Wohnung aber nichts entwendet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.