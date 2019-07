Durchwühlt

Langenhagen. Diebe gelangten nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 13 und 17 Uhr durch Manipulation am Türschloss in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an Walsroder Straße und Klusriede. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume.

Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.