Durchwühlt

Godshorn. Einbrecher verschafften sich nach Auskunft der Polizei am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr durch ein gekipptes Fenster Zutritt in eine Wohnung "Hinter dem Dorfe" im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Anschließend durchwühlten sie diverse Schränke in der Wohnung und entwendeten hierbei Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.