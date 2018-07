Durchwühlt

Langenhagen (ok). Zwischen Sonnabendabend, 20 Uhr, und Montagfrüh, 9 Uhr, haben sich Einbrecher nach Auskunft der Polizei in einem Geschäft an der Hans-Böckler-Straße zu schaffen gemacht. Sie haben die Eingangstür aufgehebelt, Schließfächer und Behälter geöffnet und durchwühlt. Geflüchtet sind sie mit Bargeld. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.