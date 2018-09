Durchwühlt

Schulenburg. Ein Dieb hebelte zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Einfamilienhauses am Roten Weg in Schulenburg auf und verschaffte sich so Zutritt in das Innere des Hauses Anschließend durchwühlte er die Räume.