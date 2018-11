Durchwühlt

Langenhagen. Diebe hebelten am Dienstag zwischen 10.50 und 21.50 Uhr ein im Hochparterre befindliches Fenster an einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Busch-Straße auf. Hierdurch kletterten sie nach Auskunfrt der Polizei ins Wohnungsinnere, durchwühlten verschiedene Schränke und entwendeten mindestens eine Halskette. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.