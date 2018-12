Durchwühlt

Langenhagen (ok). Einbrecher hebelten nach Auskunft der Polizei am Montag zwischen 17.30 und 22 Uhr ein Küchenfenster in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hinter dem Dorfe" auf. Sie durchwühlten diverse Schränke. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.