E-Bike gestohlen

Langenhagen. Diebe entwendeten nach Auskunft der Polizei am Dienstag zwischen 17 und 20 Uhr am Straßburger Platz das angeschlossene E-Bike einer 57-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.