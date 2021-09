E-Bike gestohlen

Langenhagen. Ein Dieb entwendete nach Auskunft der Polizei am Sonntag zwischen 16.50 und 16.55 Uhr das mit einer elektronischen Wegfahrsperre gesicherte, hochwertige E-Bike der Marke Hercules an der Horner Straße. Der Eigentümer beobachtete den Täter und verfolgte ihn kurzfristig, bevor er entkam. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, etwa 1;80 Meter lang, bekleidet mit blauer Kapuzenjacke, dunkler

Hose sowie weißen Turnschuhen. Bei dem entwendeten E-Bike handelt

es sich um ein schwarzes Herrensportrad mit orangener Rahmenbeschriftung. Weiterhin befand sich eine Fahrradtasche am Gepäckträger sowie ein Korb am Lenker. Der Schaden wird auf etwa 3.500 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.