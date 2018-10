E-Lastenrad kommt

Langenhagen. Der ADFC Region Hannover und die Stadt Langenhagen kooperieren bei der Anschaffung und dem Betrieb eines E-Lastenrades. Bürgermeister Mirko Heuer und Ronald Brandt, Leiter des ADFC-Projektes „Hannah“, unterzeichneten im Beisein des Ideengebers Wilhelm O. Behrens am Montag, 22. Oktober, die Vereinbarung. Die Kooperation läuft zunächst zehn Jahre.

Im kommenden Jahr wird der ADFC Region Hannover an einem zentralen Punkt in Langenhagen eine „Hannah“ aufstellen. Das E-Lastenrad kann dann über ein vom ADFC bereitgestelltes Online-Portal ausgeliehen werden; Dank verschiedener Sponsoren kostenlos.