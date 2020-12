ECHO-Konzert fällt aus

Langenhagen (ok). Das traditionelle ECHO-Weihnachtskonzert einer Abordnung des Langenhagener Blasorchesters muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Bei dem Termin am Heiligabend gegen 17 Uhr auf dem Theissenplatz gegenüber der Elisabethkirche könnten die Hygiene- und Abstandsregeln nicht gewährleistet werden.