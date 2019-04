Förderverein feiert seinen 50. Geburtstag am 15. Juni

Langenhagen. Am 15. Juni, dem ersten Sonnabend nach Pfingsten, findet wieder das traditionelle Ehemaligentreffen am Gymnasium Langenhagen statt. Der Förder- und Ehemaligenverein lädt alle ehemaligen und aktiven Schüler, Lehrer und Mitarbeiter sowie alle Vereinsmitglieder herzlich dazu ein. Die „Schlossführung“, ein Rundgang durch die Schule und den nötig gewordenen Container-Campus, beginnt um 14.30 Uhr. Bereits um 14 Uhr startet die Jahreshauptversammlung für Mitglieder. Anschließend will der Verein bei vom Abiturjahrgang vorbereiteten Speisen und Getränken auch auf die 50 Jahre seines Bestehens anstoßen.