Ehemaligentreffen der IGS

Langenhagen. In diesem Jahr wird das Ehemaligentreffen der IGS Langenhagen, unter anderem zum 25-jährigen Abitur, am Freitag, 2. November, ab 17 Uhr stattfinden.

Alle ehemaligen Schüler und Kollegen der IGS sind herzlich eingeladen, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. Wer im Jahr 1993, also vor 25 Jahren, sein Abitur absolviert hat, kann in seinen Abiturarbeiten blättern und diese mit nach Hause nehmen. Das Ehemaligentreffen beginnt um 17 Uhr mit einer Führung durch das Schulgebäude, daran schließt sich ab 18 Uhr ein gemütliches Beisammensein in der Cafeteria/Forum der IGS an.

Oberstufenleiterin Regine Klinke bittet um Anmeldung zum Ehemaligentreffen über die Homepage der IGS (unter „Schulleben“) oder vormittags telefonisch unter (0511) 7307-96 56.