Ehrenamt digital

Langenhagen. Der digitale Themenabend „Entwicklungen im Ehrenamt und Konsequenzen vor Ort“ findet am Dienstag, 16. November, von 18 bis 20 Uhr statt. Die Freiwilligenagentur lädt alle interessierten Vereine, Verbände, ehrenamtlich Engagierten, Mitglieder und Gemeinschaften in und aus Langenhagen zur digitalen Vorstellung des Themas herzlich ein. Anmeldeschluss ist der 11. November. Anmeldungen und Informationen bitte bevorzugt per E-Mail unter:: freiwilligenagentur@langenhagen.de oder alternativ telefonisch unter (0511) 73 07 93 92.