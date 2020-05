Ehrlicher Finder

Langenhagen (ok). Ein Malheur ist jetzt ECHO-Leser Klaus-Jürgen Batsch am Montag unterlaufen. Beim Einsteigen in sein Auto auf dem neuen Parkdeck des CCL ist ihm seine Brieftasche aus der Jackentasche auf den Parkplatz gefallen. Inhalt: Führerschein, Personalausweis, zwei EC-Karten, VISA Gold und 160 Euro in bar sowie weitere Dokumente. Das war um 11 Uhr. Um 12 Uhr rief seine Frau über Handy an, dass die Brieftasche im Fundbüro im Rathaus abgegeben worden sei. Allerdings ohne Namensnennung:Klaus-Jürgen Batsch: "Ich möchte mich bei dem ehrlichen Finder bedanken und ihm einen Finderlohn zukommen lassen." Das Langenhagener ECHO vermittelt gern.