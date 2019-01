Ehrungen, Berichte und Wahlen

Langenhagen (ok). Ehrungen, Berichte und Wahlen stehen auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung cer Jahreshauptversammlung der DJK Sparta Langenhagen. Termin im Clubheim an der Emil-Berliner-Straße 40 (Sportzentrum II) ist am Freitag, 15. Februar, um 19.30 Uhr. Anträge zur Jahreshauptversammlung sind schriftlich bis zum 8. Februar zu stellen.