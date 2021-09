Ehrungen im Rat

Langenhagen (ok). Ehrungen von Ratsmitgliedern und die Verabschiedung der Politiker, die nach der Kommunalwahl aus dem Rat der Stadt Langenhagen ausscheiden, stehen auf der Tagesordnung der nächsten Ratssitzung. Sie geht am Montag, 11. Oktober, im Theatersaal über die Bühne. Außerdem geht es unter anderem um einen Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Antrag des Schützenvereins Kaltenweide zur Erhöhung des Zuschusses für den neuen Schießstand. Ein weiteres Thema ist der Antrag der Hermann-Löns-Schule auf eine Offene Ganztagsschule zum nächsten Schuljahr. Beginn ist um 18 Uhr. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohner Fragen stellen.