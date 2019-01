Ehrungen und Berichte

Langenhagen (ok). Ehrungen, Berichte und Wahlen stehen bei der Jahreshauptversammlung des SC Langenhagen auf der Tagesordnung. Termin ist am Freitag, 8. Februar, um 19 Uhr im Clubeim an der Leibnizstraße. Anträge müssen bis zum 31. Januar in der Geschäftsstelle an der Leibnizstraße 56 eingereicht werden. Alle stimmberechtigten Mitglieder im Alter ab 18 Jahren können die Jahreshauptversammlung besuchen.