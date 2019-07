Ein Bauwagen vollgepackt mit Spielsachen

MAJA-Spielmobil ist in den Sommerferien wieder on Tour

Langenhagen. Das Team der Mobilen Aufsuchenden Jugendarbeit wird auch dieses Jahr wieder in der Zeit der Sommerferien mit dem Spielmobil durch Langenhagen fahren und an verschiedenen Stadtorten Halt machen. Kinder ab sechs Jahren können sich montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr verschiedene Spielsachen ausleihen und ausprobieren, um mit Freunden einen aktiven und spaßigen Sommer zu erleben. Das Spielmobil ist ein Bauwagen, der vollgepackt ist mit vielen verschiedenen Spielsachen. Von BMX-Rad und Roller über Ball und Brettspiel ist alles dabei, um mit Freunden und dem Team von MAJA die Ferien lustig gestalten zu können. Natürlich wird für Getränke, Eis und kleine Snacks gesorgt und in jeder Woche werden kleine Turniere im Bereich Sport und Spiel angeboten.Die Termine: 8. bis 12. Juli Quartierstreff Freiligrathstraße, Wiesenau; 15. bis 19. Juli, Schulhof der Grundschule, Godshorn; 22. bis 26. Juli, Abenteuerland am Silbersee; 29. bis 2. August, IKEP-Weiherfeld, Kaltenweide; 5. bis 9. August Spielplatz Langenhagen-Mitte am Söseweg.