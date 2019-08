Ein buntes Fest

Langenhagen (ok). 60 Jahre DJK Sparta. Der runde Geburtstag soll am Sonnabend, 24. August, ab 15 Uhr auf dem Vereinsgelände an der Emil-Berliner-Straße 40 gebührend gefeiert werden. Geplant ist ein buntes Fest mit viel Musik aus den 50er- bis 2000er-Jahren. Für Kaffee und Kuchen und andere Gaumenfreuden ist gesorgt, und auch für die Kinder gibt es viele Aktionen wie etwa Kinderschminken, eine Sticker-Stars-Sammelaktion oder aber das beliebte Maja-Mobil. Abends kann das bis in die frühen Morgenstunden getanzt werden.