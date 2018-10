Reformationsgottesdienst zur Freiheit

Langenhagen. Nach einer breit geführten öffentlichen Diskussion traf der Niedersächsische Landtag im Juni dieses Jahres die Entscheidung, den Reformationstag am 31. Oktober zum gesetzlichen Feiertag zu machen. Langenhagens evangelisch-lutherische Kirchengemeinden feiern diesen Tag nun gemeinsam mit einem Gottesdienst in der Elisabeth-Kirche: Das große reformatorische Thema „Freiheit“ ist Inhalt dieses Gottesdienstes.„Das wird kein Heldengedenktag und es soll auch keine abgrenzende Veranstaltung werden“, sagt Pastor Torsten Kröncke, der den Gottesdienst gemeinsam mit einem Team gestaltet. „Es wird um Freiheit gehen – Freiheit, die ein Geschenk Gottes ist, für die sich jeder Mensch aber auch einsetzen muss.“Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr in der Elisabethkirche an der Walsroder Straße; für die musikalische Gestaltung sorgt das Bläser-Ensemble der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde. Im Anschluss sind alle Gottesdienstbesucherinnen und -besucher zu Gesprächen bei Brezeln und Wein eingeladen.