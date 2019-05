Ein Gottesdienst im Garten

Kirchengemeinden feiern gemeinsam Christi Himmelfahrt

Langenhagen. Einen ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel feiern die Langenhagener Kirchengemeinden zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 30. Mai, um 11 Uhr im Garten der evangelischen Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Godshorn. Mit einer kurzen Predigt wendet sich Pastorin Sabine Behrens aus der Emmaus-Kirchengemeinde an alle Kinder, anschließend an die Erwachsenen. Menschen aus allen beteiligten Langenhagener Kirchengemeinden gestalten weitere Teile des Gottesdienstes; für die Musik sorgt der Posaunenchor aus der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde. Im Anschluss an den Gottesdienst bietet das Vorbereitungsteam Bratwürstchen und Getränke an.Von der Himmelfahrt Christi, 40 Tage nach dem Osterwunder der Auferstehung, erzählt die Apostelgeschichte. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern und tröstet sie: Schon bald, zu Pfingsten, werde sie der Heilige Geist mit Lebenskraft erfüllen. Dann sollen sie seine frohe Botschaft weitersagen – „bis ans Ende der Erde“. Anschließend entschwindet Jesus vor ihren Augen gen Himmel; aus der Schwere seines irdischen Lebens in die Leichtigkeit der himmlischen Weiten.In der frühen Christenheit wurde Himmelfahrt zu Ostern oder zu Pfingsten mitgefeiert. Seit dem vierten Jahrhundert ist es eigenständig – ein Fest zwischen den Festen. Die Kirchengemeinden in der Region Langenhagen feiern Christi Himmelfahrt seit einigen Jahren mit gemeinsamen ökumenischen Gottesdiensten unter freiem Himmel.