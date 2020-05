DAK-Gesundheit: Aufruf zum Malen und Basteln für Seniorenheime

Langenhagen. Die DAK-Gesundheit in Langenhagen ruft in einem Brief Kinder in Kindertagesstätten, Grundschulen und deren Geschwister und Freunde auf, für Bewohner und Bewohnerinnen in Seniorenheimen einen Brief zu schreiben, etwas zu malen oder zu basteln. Die DAK-Gesundheit möchte zusammen mit den Kindern und dieser Aktion gerade in der jetzigen Situation an die älteren Mitmenschen denken, da sie sich aufgrund bislang fehlender Besuchsmöglichkeit oft allein fühlen und ihnen so ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern!Bringt eure gebastelten Werke bis zum 15. Juli ins Servicezentrum Langenhagen an der Walsroder Straße 93a. Fragen bitte an service716500@dak.de. Die Geschenke werden hier gesammelt und an die teilnehmenden Seniorenheime unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln übergeben.