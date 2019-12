Ein Mäzen der Pariser Kunstszene

Vortrag über den Künstler Gustave Caillebotte am 13. Januar

Langenhagen. Der französische Impressionist Gustave Caillebotte (1848 bis 1894) steht im Mittelpunkt eines Vortrags der Volkshochschule am Montag, 13. Januar, um 17.15 Uhr im VHS-Treffpunkt. Caillebotte beeinflusste als Sammler und Mäzen die Pariser Kunstszene der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aber auch als Maler, der eine ganz eigene Perspektive und ein eigenes künstlerisches Schaffen in die Gruppe der Impressionisten um Monet, Degas, Cézanne, Renoir und Sisley eingebracht hatte, machte er auf sich aufmerksam.Viele Werke Caillebottes nehmen vor allem durch die besondere Ansicht ihrer Bildausschnitte und die Wahl der Themen die Herausbildung eines neuen Sehens vorweg. Dazu zählt auch sein skandalträchtigstes Gemälde "Die Parkettabzieher" von 1878, das heute im Musée d' Orsay in Paris hängt. Es zeigt eine damals völlig ungewöhnliche Darstellung beim Arbeiten.Die Veranstaltung kostet acht Euro.Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax (7307-9718 oder 9718) oder per E-Mail (info@vhs-langenhagen.de) entgegen.