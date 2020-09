Ein neues Angebot

Langenhagen. Es wird der Frage nachgegangen, das Leben, was ist das, oder Wo komme ich her, wo will ich hin? Frau Benze wird mit den Teilnehmenden ins Gespräch kommen, die Erzählenden werden zum Gegenüber mit eigenen Lebensgeschichten, Träumen, Wünschen. Dabei wird es auch um das Schauen zurück gehen, „Der Blick in den Rückspiegel“ des eigenen Lebens. Die Teilnehmer sind eingeaden, den Spuren des Lebens mit Humor und Tiefgang zu folgen. Das Angebot beginnt am Montag, 26. Oktober, von 18 bis 20 Uhr im Mehrgenerationenhaus und findet dann immer am letzten Montag im Monat statt. Weitere Informationen im MGH, unter der Telefonnummer (0511): 72 11 35 oder unter www.mehrgenerationenhaus-langenhagen.de mgh-langenhagen@t-online.de oder auf faceboo