Ein offenes Ohr

Kaltenweide. Am Freitag, 23. August, in der Zeit von 17 bis 18. Uhr bietet der Ortsbürgermeister von Kaltenweide, Reinhard Grabowsky (CDU), wieder eine Sprechstunde in der Verwaltungsstelle Kaltenweide ab. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei dieser Sprechstunde haben alle Einwohner die Möglichkeit, sich zu Anliegen der Ortschaft kritisch, aber auch lobend zu äußern. Der Ortsbürgermeister Reinhard Grabowsky (CDU) hält diese Sprechstunde in unregelmäßigen Abständen mit seinen Stellvertretern ab. Der Termin wird jeweils in den Medien bekannt gegeben.