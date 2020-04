Einbrecher blieben erfolglos

Langenhagen. Ohne Erfolg: Bislang unbekannte Täter versuchtenin der Nacht zum Donnerstag letzter Woche bei einer Firma Am Pferdemarkt ein Fenster zu Büroräumen aufzuhebeln. Aber sie scheiterten. Ebenfalls erfolglos blieben Unbekannte, die sich in der Nacht zum Karfreitag durch Aufhebeln der Haustür Zugang zum Innenbereich eines Bürogebäudes am Bohlenweg verschafften. Es wurde an zwei weiteren Zugangstüren zu den Büroräumen im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss gehebelt. Diese hielten jedoch den Versuchen stand, so dass die Täter nicht in die Räume gelangten. Die Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest.